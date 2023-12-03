Bus pariwisata yang memuat rombongan siswa SMKN Ngasem Bojonegoro menabrak truk. Lokasi di Jalan Gempol-Pasuruan, Kecamatan Pasuruan, Jatim, Sabtu (2/12).

Kecelakaan bermula saat bus rombongan dalam perjalanan pulang. Bus melintas di lajur lambat dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba sopir bus hilang kendali hingga menyeruduk truk.

Akibatnya, dua orang tewas dalam kecelakaan ini. Kedua korban merupakan sopir dan kernet bus. Sementara lima orang penumpang mengalami luka-luka.

Kontributor: Jaka Samudra

Produser: Akira AW

(fru)

