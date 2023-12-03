Beginilah detik-detik saat rumah milik warga ambruk akibat pergerakan tanah. Pergerakan tanah ini terjadi akibat hujan deras yang melanda warga sekitar. Peristiwa terjadi di Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Salah satu rumah milik warga, Dede Supriatna ambruk hingga rata dengan tanah. Beruntung saat kejadian seluruh penghuni rumah sudah dievakuasi. Untuk mengantisipasi adanya korban, seluruh area sudah dipasang garis polisi.

Sebelumnya, pergerakan tanah ini sudah terjadi sejak sepekan lalu. Hal itu terlihat dari adanya retakan sepanjang 100-200 meter di permukiman warga.

Kontributor: Budi Setiawan

Produser: Akira AW

(fru)

