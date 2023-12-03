Presiden Jokowi bertemu Sekjen PBB Antonio Guterres di Dubai, Uni Emirat Arab. Jokowi menyatakan komitmen Indonesia untuk terus mendukung PBB dalam menjalankan fungsi dan perannya.

Menurutnya, tantangan global saat ini makin berat. Persaingan geopolitik telah menimbulkan kekuatan baru.

Selain itu, Jokowi dan Guterres juga membahas soal perubahan iklim dan situasi di Gaza. Jokowi kembali menegaskan Indonesia mengutuk keras kekejaman Israel. Termasuk serangan ke fasilitas-fasilitas sipil.

