Pedangdut Nassar sukses menggemparkan panggung Pekan Gembira Ria (PGR) di Jiexpo Kemayoran pada (2/11/2023). Meski panas terik rupanya tak menyurutkan antusias penonton yang hadir.

Tak kalah heboh dengan King Nassar, penonton pun turut berdendang dalam alunan dangdut. Lagu-lagu yang dibawakan Nassar seperti ‘Bisik-Bisik Tetangga’, ‘Gejolak Asmara’ dan tak ketinggalan lagu andalannya ‘Seperti Mati Lampu’.

Produser : Dea K.Charity

Reporter : Wiwie Heryani

(mhd)

