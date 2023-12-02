Pedangdut Nassar sukses menggemparkan panggung Pekan Gembira Ria (PGR) di Jiexpo Kemayoran pada (2/11/2023). Meski panas terik rupanya tak menyurutkan antusias penonton yang hadir.
Tak kalah heboh dengan King Nassar, penonton pun turut berdendang dalam alunan dangdut. Lagu-lagu yang dibawakan Nassar seperti ‘Bisik-Bisik Tetangga’, ‘Gejolak Asmara’ dan tak ketinggalan lagu andalannya ‘Seperti Mati Lampu’.
Produser : Dea K.Charity
Reporter : Wiwie Heryani
(mhd)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow