...

Aksi Panggung King Nassar Hebohkan Pekan Gembira Ria

Wiwie Heryani, Jurnalis · Sabtu 02 Desember 2023 18:59 WIB
A A A
Pedangdut  Nassar sukses menggemparkan panggung Pekan Gembira Ria (PGR) di Jiexpo Kemayoran pada  (2/11/2023). Meski panas terik rupanya tak menyurutkan antusias penonton yang hadir.
 
Tak kalah heboh dengan King Nassar, penonton pun turut berdendang dalam alunan dangdut. Lagu-lagu yang dibawakan Nassar seperti ‘Bisik-Bisik Tetangga’, ‘Gejolak Asmara’ dan tak ketinggalan lagu andalannya ‘Seperti Mati Lampu’. 
 
Produser : Dea K.Charity
Reporter : Wiwie Heryani

(mhd)

