Orang-orang yang terluka tiba di rumah sakit di Jalur Gaza selatan Jumat (1/12) ketika perang Israel-Hamas berlanjut. Serangan udara menghantam rumah-rumah dan bangunan-bangunan di daerah Gaza beberapa menit setelah gencatan senjata selama seminggu berakhir.

Sejak pagi hingga siang hari, korban serangan udara di Khan Younis dan daerah lain di Jalur Gaza selatan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Asap hitam mengepul dari Gaza, puluhan warga Palestina dilaporkan tewas.

Israel menyebarkan selebaran di Kota Gaza dan bagian selatan Gaza, mendesak warga sipil untuk melarikan diri guna menghindari pertempuran. Dimulainya kembali perang mengancam akan menambah penderitaan di Gaza.

(mhd)

