Ribuan Warga Yaman Berdemonstrasi di Ibu Kota Sanaa Dukung Palestina

Betty Usman, Jurnalis · Sabtu 02 Desember 2023 20:04 WIB
Ribuan warga Yaman di ibu kota Sanaa berdemonstrasi Jumat (1/12) untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Unjuk rasa ini terjadi ketika gencatan senjata Israel-Hamas selama seminggu berakhir dan perang mereka kembali terjadi dengan kekuatan penuh.
 
Pemberontak Houthi di Yaman mengklaim telah melakukan beberapa serangan rudal terhadap Israel selama konflik tersebut, yang sejak awal setelah serangan Hamas (7/11). Israel dan Hamas saling menyalahkan karena mengakhiri gencatan senjata.
Namun Kemenlu Qatar menyatakan Israel  memulai pertempuran, dan hal itu “memperumit upaya mediasi dan memperburuk bencana kemanusiaan.”

