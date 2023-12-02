Cawapres Partai Perindo Mahfud MD berkunjung ke Trenggalek, Sabtu (2/1/2/2023).

Kehadiran Mahfud untuk bersilaturahmi dan halaqoh kebangsaan bersama pengurus pondok pesantren (Ponpes) se-Mataraman.

Dihadapan para kiai dan santri, Mahfud berjanji akan meningkatkan kesejahteraan guru ngaji dan kiai kampung apabila dirinya terpilih pada Pilpres 2024 mendatang.

Mengingat peran dan sumbangsih mereka yang sangat besar bagi kemajuan bangsa Indonesia.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News