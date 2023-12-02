...

Pidato di COP28 Dubai, Presiden Jokowi Tegaskan Komitmen Turunkan Emisi Karbon dan Deforestasi

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Sabtu 02 Desember 2023 11:03 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabarkan sejumlah upaya yang telah dilakukan Indonesia guna menurunkan emisi karbon. Hal itu disampaikan Presiden pada KTT Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim (COP28) di Plenary Al Ghafat, Expo City Dubai, Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Jumat (1/12/2023).
 
Indonesia sebut Jokowi, berhasil menurunkan angka deforestasi pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir. 
 
