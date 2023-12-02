Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabarkan sejumlah upaya yang telah dilakukan Indonesia guna menurunkan emisi karbon. Hal itu disampaikan Presiden pada KTT Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim (COP28) di Plenary Al Ghafat, Expo City Dubai, Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Jumat (1/12/2023).

Indonesia sebut Jokowi, berhasil menurunkan angka deforestasi pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

