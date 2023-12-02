...

Bertemu Presiden MBZ di Dubai, Jokowi Sebut Harga Minyak Harus Lebih Kompetitif

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Sabtu 02 Desember 2023 08:20 WIB
Presiden Joko Widodo bertemu Presiden UEA Sheikh Mohammad bin Zayed Al Nahyan (MBZ). Pertemuan empat mata itu di Leadership Paviliun, Expo City Dubai, Jumat (1/12).
 
Jokowi menyampaikan apresiasi terselenggaranya COP28 di bawah presidensi UEA. Keduanya membahas soal peningkatan kerja sama di berbagai bidang. Salah satunya soal migas yang merupakan impor terbesar Indonesia dari UEA.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto 
Produser: B.Lilia Nova

