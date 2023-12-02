Presiden Joko Widodo bertemu Presiden UEA Sheikh Mohammad bin Zayed Al Nahyan (MBZ). Pertemuan empat mata itu di Leadership Paviliun, Expo City Dubai, Jumat (1/12).

Jokowi menyampaikan apresiasi terselenggaranya COP28 di bawah presidensi UEA. Keduanya membahas soal peningkatan kerja sama di berbagai bidang. Salah satunya soal migas yang merupakan impor terbesar Indonesia dari UEA.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: B.Lilia Nova

