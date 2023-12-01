Kota Yogyakarta tidak hanya menyimpan budaya yang khas dan juga rasa kuliner yang menggugah selera. Namun juga memiliki beragam jajanan yang menjadi ciri khas kota gudeg, seperti camilan unik bernama kue satu.

Kue satu yang terkenal era tahun 80an hingga 90an ini terbuat dari tepung beras ketan dan gula jawa. Bentuknya yang unik dicetak dengan menggunakan kayu secara sederhana. Kue unik yang telah langka ini dibungkus dengan potongan kertas yang berwarna-warni.

Untuk pesanan berisi 10 potong dihargai sebesar Rp5000 dan dapat dicari di pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Yogyakarta.

Reporter : Trisna Purwoko

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News