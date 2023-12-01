Warga digegerkan kemunculan semburan lumpur berbau menyengat di dalam rumah warga. Peristiwa terjadi di Kelurahan Tempuran, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Petugas ESDM Jawa Tengah mendapati adanya kandungan gas metana yang mudah terbakar selanjutnya petugas mengambil sampel lumpur untuk dilakukan uji laboratorium. Sebelum menjadi kamar tidur, semula lokasi itu adalah sumur bor sedalam 100 meter lebih.

Kontributor: Sukmawijaya

(mhd)

