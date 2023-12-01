Calon wakil presiden (cawapres) Partai Perindo Mahfud MD menegaskan kedatangannya di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan untuk kampanye. Saat menyampaikan gagasannya di MUI, Mahfud menegaskan tidak mendekati siapapun ataupun melobi partai manapun agar bisa menjadi cawapres.

Mahfud mengatakan banyak yang mengatakan kepadanya jika ingin menjadi cawapres harus mengeluarkan biaya hingga triliunan. Mahfud menegaskan dirinya diminta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk mendampingi calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.

Reporter: Binti Mufarida, Yohanes Tobing

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News