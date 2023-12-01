...

Mahfud MD Tegaskan Tidak Mendekati Siapapun untuk jadi Cawapres

Kristo Suryokusumo, Jurnalis · Jum'at 01 Desember 2023 22:51 WIB
A A A
Calon wakil presiden (cawapres) Partai Perindo Mahfud MD menegaskan kedatangannya di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan untuk kampanye. Saat menyampaikan gagasannya di MUI, Mahfud menegaskan tidak mendekati siapapun ataupun melobi partai manapun agar bisa menjadi cawapres. 
 
Mahfud mengatakan banyak yang mengatakan kepadanya jika ingin menjadi cawapres harus mengeluarkan biaya hingga triliunan. Mahfud menegaskan dirinya diminta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk mendampingi calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.
 
Reporter: Binti Mufarida, Yohanes Tobing
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini