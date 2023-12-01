Gunung Merapi mengalami erupsi dengan memuntahkan dua kali awan panas, Jumat (1/12) malam. Detik-detik erupsi Gunung Merapi terpantau kamera CCTV kantor BPPTKG Yogyakarta.
Meski terjadi peningkatan aktivitas vulkanik, namun status Gunung Merapi masih di level 3 siaga
Warga diminta mewaspadai potensi ancaman guguran awan panas maupun lava pijar yang diprediksi masih akan terus terjadi.
