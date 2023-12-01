...

Ganjar Pranowo Beberkan Strategi Tuntaskan Stunting di Indonesia

Putu Bagus, Jurnalis · Jum'at 01 Desember 2023 18:25 WIB
A A A
Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan pentingnya penurunan angka stanting di Indonesia. Dia menegaskan kalau program '1 Desa, 1 Puskesmas, 1 Tenaga Kesehatan salah satu startegi untuk penurunan angka stunting.
 
Hal tersebut disampaikan Ganjar kepada wartawan, di Nusa Tenggara Timur (NTT), Jum'at (1/12/2023).
 
Menurut Ganjar, program tersebut bakal mampu mengatasi persoalan stunting mulai dari pencegahannya, yakni dari masa penanganan ibu hamil. Sebab nantinya akan ada dokter atau nakes yang melakukan pemantauan agar anak Indonesia terbebas dari stunting.
 
Sebelumnya, program 1 Desa, 1 Puskesmas, 1 Tenaga Kesehatan ini pertama kali diungkapkan Ganjar pada saat di Merauke, Papua Selatan (28/11/2023). Saat itu merupakan kali perdananya Ganjar melakukan kampanye.
 
Ganjar mengungkapkan, dirinya sengaja memulai kampanye dari sebuah desa di ujung timur Indonesia. Sebab, ia ingin menyampaikan komitmen pasangan Ganjar-Mahfud untuk mendahulukan desa dalam pembangunan, salah satunya pada bidang kesehatan.
 
Dia menjelaskan, program unggulan 1 Desa, 1 Faskes, 1 Nakes bertujuan untuk menyehatkan warga desa. Menurutnya, sakit menjadi kekhawatiran utama masyarakat Indonesia, baik di kota maupun di desa. 
 
Reporter : Putu Bagus, Ari Setiawan
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini