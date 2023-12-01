Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan pentingnya penurunan angka stanting di Indonesia. Dia menegaskan kalau program '1 Desa, 1 Puskesmas, 1 Tenaga Kesehatan salah satu startegi untuk penurunan angka stunting.

Hal tersebut disampaikan Ganjar kepada wartawan, di Nusa Tenggara Timur (NTT), Jum'at (1/12/2023).

Menurut Ganjar, program tersebut bakal mampu mengatasi persoalan stunting mulai dari pencegahannya, yakni dari masa penanganan ibu hamil. Sebab nantinya akan ada dokter atau nakes yang melakukan pemantauan agar anak Indonesia terbebas dari stunting.

Sebelumnya, program 1 Desa, 1 Puskesmas, 1 Tenaga Kesehatan ini pertama kali diungkapkan Ganjar pada saat di Merauke, Papua Selatan (28/11/2023). Saat itu merupakan kali perdananya Ganjar melakukan kampanye.

Ganjar mengungkapkan, dirinya sengaja memulai kampanye dari sebuah desa di ujung timur Indonesia. Sebab, ia ingin menyampaikan komitmen pasangan Ganjar-Mahfud untuk mendahulukan desa dalam pembangunan, salah satunya pada bidang kesehatan.

Dia menjelaskan, program unggulan 1 Desa, 1 Faskes, 1 Nakes bertujuan untuk menyehatkan warga desa. Menurutnya, sakit menjadi kekhawatiran utama masyarakat Indonesia, baik di kota maupun di desa.

