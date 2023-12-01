Pemukiman warga Kebon Pala kembali terendam banjir pada Jumat (1/12/2023) pagi. Padahal banjir sempat surut, namun seiring meningkatnya volume air di pos pemantauan Depok membuat pemukiman di bantaran kali Ciliwung ini kembali terendam banjir

Sejumlah personel polisi disiagakan untuk membantu warga beraktivitas menerobos banjir. Mereka mengangkut warga yang ingin melintas melewati banjir dengan menggunakan perahu karet. Hingga saat ini belum ada warga yang mengungsi.

Reporter :Rio Manik

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News