Banjir di Bidara Cina, Jatinegara, Jaktim masih setinggi 50 sentimeter. Walaupun masih tinggi, warga mulai membersihkan rumah, Jumat (1/12). Warga membersihkan sisa lumpur yang masuk ke rumah dengan air seadanya.

Untuk mencegah banjir, warga berharap sodetan Kali Ciliwung bisa berfungsi. Sebelumnya banjir merendam rumah di TKP setinggi lebih dari satu meter.

Kontributor: Rio Manik

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News