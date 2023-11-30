Keindahan telaga Semeru yang berada di Desa Sememu, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Jernihnya pemandian alam ini sungguh menajubkan mata dengan campuran hijau dari warna tanaman dalam air.

Lokasinya yang dikelilingi pepohonan kian menambah sejuk pemandian alam ini. Bahkan sangat diminati oleh wisatawan yang ingin melepas penat dengan menyelam atau bermain air. Untuk bisa mengunjungi surga tersembunyi ini, wisatawan dapat menempuh 20 kilometer dari pusat kota Lumajang.

Reporter : Yayan Nugroho

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(mhd)

