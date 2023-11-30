...

Menikmati Durian Merica yang Dipanen Langsung dari Pohonnya, Khas Kampung Durian, Mojokerto

Sholahudin, Jurnalis · Kamis 30 November 2023 17:15 WIB
Desa Duyung, Kecamatan Trawas, Mojokerto, Jawa Timur tak hanya terkenal dengan wisata alamnya saja. Namun juga sebagai penghasil buah durian lokal yang nikmat dengan beraneka macam. Adalah durian merica yang memiliki daging tebal dan rasa yang manis 
 
Kampung durian yang berada di lereng Gunung Penanggungan ini selalu laris pembeli saat musim panen durian tiba 
 
Harga durian merica terbilang terjangkau, mulai dari Rp5000 hingga Rp30 ribu. Sedangkan durian motong lokal dijual mencapai ratusan ribu rupiah.
 
Reporter : Sholahudin      
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

