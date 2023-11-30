Desa Duyung, Kecamatan Trawas, Mojokerto, Jawa Timur tak hanya terkenal dengan wisata alamnya saja. Namun juga sebagai penghasil buah durian lokal yang nikmat dengan beraneka macam. Adalah durian merica yang memiliki daging tebal dan rasa yang manis

Kampung durian yang berada di lereng Gunung Penanggungan ini selalu laris pembeli saat musim panen durian tiba

Harga durian merica terbilang terjangkau, mulai dari Rp5000 hingga Rp30 ribu. Sedangkan durian motong lokal dijual mencapai ratusan ribu rupiah.

Reporter : Sholahudin

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

