Unjuk rasa buruh menuntut kenaikan UMK di Surabaya diwarnai aksi penendangan anggota Saptol PP. Aksi terjadi saat massa buruh sedang long march menuju Kantor Gubernuran di Jalan Pahlawan.

Buruh menuntut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan kenaikan UMK 2024 sebesar 15 persen. Aksi ribuan buruh sempat melakukan blokade di jalan Basuki Rahmat Surabaya.

Kontributor: Hari Tambayong

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News