Thumbnail: TNI-Polri Gelar Apel Gabungan Jelang HUT OPM. TNI-polri menggelar apel gabungan pengamanan jelang HUT OPM, Jumat(1/12).

Sebanyak 480 personil gabungan TNI-Polri disebar melakukan pengamanan di Timika. TNI-Polri juga telah mengimbau lewat para tokoh adat agar di Bulan Desember tetap aman dan kondusif. Masyarakat diharapkan dapat berkontribusi untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Kontributor: Nathan Making

