Jelang HUT OPM, TNI-Polri Gelar Apel Gabungan dan Petakan Daerah Rawan Gangguan

Nathan Making, Jurnalis · Kamis 30 November 2023 22:40 WIB
Thumbnail: TNI-Polri Gelar Apel Gabungan Jelang HUT OPM. TNI-polri menggelar apel gabungan pengamanan jelang HUT OPM, Jumat(1/12).
 
Sebanyak 480 personil gabungan TNI-Polri disebar melakukan pengamanan di Timika. TNI-Polri juga telah mengimbau lewat para tokoh adat agar di Bulan Desember tetap aman dan kondusif. Masyarakat diharapkan dapat berkontribusi untuk menjaga situasi tetap kondusif.
 
