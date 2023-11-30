Relawan Ganjar-Mahfud (Ragam) Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah membuka posko sablon kaos gratis. Ragam siap melayani siapa saja tanpa batas waktu dan tidak menentukan syarat apapun.

Posko sablon kaos gratis tersebut berada di Perumahan KBN, Purworejo, Jawa Tengah. Sablon kaos bergambar Capres nomor urut 3 Ganjar dilakukan sebagai bentuk dukungan kalangan anak-anak muda.

Kontributor: Joe Hartoyo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News