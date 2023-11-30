...

Tuntut Kenaikan UMK, Massa Buruh Bakar Ban di Depan Kantor Gubernur Jawa Tengah

Kristadi, Jurnalis · Kamis 30 November 2023 22:00 WIB
Ratusan buruh masih bertahan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah menuntut kenaikan UMK, Kamis (30/11) malam.
 
Massa buruh menuntut kenaikan UMK Jawa Tengah sebesar 15 persen ratusan buruh bahkan menutup jalan dan mulai membakar ban.
 
Sementara, Pj gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Nana Sudjana telah menetapkan UMK Jateng sebesar 4,03 persen. Penetapan berdasarkan rekomendasi dari Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah.

