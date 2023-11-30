...

Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi dan Lontarkan Abu Vulkanik

Iskandar Nasution, Jurnalis · Kamis 30 November 2023 19:23 WIB
Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali erupsi dan melontarkan abu vulkanik pekat setinggi 1000 meter. Selain mengeluarkan abu vulkanik,gunung ini tercatat sudah 9 kali mengalami erupsi sejak Senin (27/11) lalu.
 
Gunung Anak Krakatau juga mengalami 8 kali gempa low frequency dengan amplitudo 8-15 mm, selama 9-12 detik dan gempa tremor dengan amplitudo 1-30 mm.
 
Status siaga Gunung anak Krakatau ini membuat masyarakat dan wisatawan tidak boleh mendekati kawah dalam radius 5 km dari posisi kawah.

