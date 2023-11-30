Ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur menggelar demo menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebesar 15 persen.

Dalam aksinya buruh memblokade jalan di batas kota Surabaya yang mengakibatkan kepadatan lalu lintas. Usai blokade jalan, aksi dilanjutkan dengan long march dari Jalan Ahmad Yani menuju kantor Gubernur Jawa Timur.

Para buruh mengancam akan melakukan mogok kerja apabila tuntutannya tidak dipenuhi.

Kontributor: Hari Tambayong

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

