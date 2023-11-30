Capres Ganjar Pranowo bersuara terkait bocornya data DPT KPU, Kamis (30/11). Ganjar meminta petugas segera menindak bocornya 204 juta data DPT KPU itu. Hal itu disampaikannya di GBI Mawar Saron, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Kebocoran data harus segera diatasi agar tidak merugikan masyarakat. Hal itu terkait kredibilitas penyelenggara Pemilu 2024 agar tidak diragukan. Sebelumnya peretas Jimbo mengaku mendapatkan 204 juta data DPT KPU.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: B. Lilia Nova

