204 Juta Data DPT KPU Bocor, Ini Kata Capres Ganjar Pranowo

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Kamis 30 November 2023 12:18 WIB
Capres Ganjar Pranowo bersuara terkait bocornya data DPT KPU, Kamis (30/11). Ganjar meminta petugas segera menindak bocornya 204 juta data DPT KPU itu. Hal itu disampaikannya di GBI Mawar Saron, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
 
Kebocoran data harus segera diatasi agar tidak merugikan masyarakat. Hal itu terkait kredibilitas penyelenggara Pemilu 2024 agar tidak diragukan. Sebelumnya peretas Jimbo mengaku mendapatkan 204 juta data DPT KPU.
 
Reporter: Carlos Roy Fajarta
Produser: B. Lilia Nova

