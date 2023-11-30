Okezone Updates dibuka dengan video seorang gadis remaja di nekat menaiki menara tower pemancar radio setinggi 75 meter di Kutai Kartanegara, Kaltim, lantaran ponselnya disita orang tua. Sementara itu, seorang anggota DPRD Batam ketahuan bermain game slot saat rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Batam.
Okezone Updates ditutup video deretan gol salto terbaik pemain sepakbola.
Reporter: Nata Arman
(fru)
