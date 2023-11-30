...

OKEZONE UPDATES: Nekat Naik Menara Tower karena Ponsel Disita hingga Gol-Gol Salto Pesepakbola

Nata Arman, Jurnalis · Kamis 30 November 2023 07:00 WIB
Okezone Updates dibuka dengan video seorang gadis remaja di  nekat menaiki menara tower pemancar radio setinggi 75 meter di Kutai Kartanegara, Kaltim, lantaran ponselnya disita orang tua. Sementara itu, seorang anggota DPRD Batam ketahuan bermain game slot saat rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Batam.
 
Okezone Updates ditutup video  deretan gol salto terbaik pemain sepakbola.
 
Reporter: Nata Arman

(fru)

Berita Terkait

