Bayern Munich resmi memperpanjang kontrak dua kiper utama, Manuel Neuer dan Sven Ulreich. Kedua kiper senior tersebut sepakat bertahan bersama Die Roten hingga 2025.

Neuer baru saja kembali bermain setelah absen selama 10 bulan karena cedera lutut, Oktober lalu. Lalu, Bayern Munich mengandalkan kiper kedua, Sven Ulreich yang bisa diandalkan pada awal musim.

Saat ini, Bayern berada di peringkat dua klasemen Bundesliga, tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen Bayer Leverkusen.

