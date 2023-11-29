...

Bayern Munich Perpanjang Kontrak Dua Kiper Manuel Neuer dan Sven Ulreich

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 29 November 2023 16:30 WIB
Bayern Munich resmi memperpanjang  kontrak dua kiper utama, Manuel Neuer dan Sven Ulreich. Kedua kiper senior tersebut  sepakat bertahan bersama Die Roten hingga 2025.
 
Neuer baru saja kembali bermain setelah absen selama 10 bulan karena cedera lutut, Oktober lalu. Lalu, Bayern Munich mengandalkan kiper kedua, Sven Ulreich yang bisa diandalkan pada awal musim.
 
Saat ini, Bayern berada di peringkat dua klasemen Bundesliga, tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen Bayer Leverkusen.
 
------------
 
Produser : Febry Rachadi
VE: Fani G.

(sfn)

