Pedangdut Ridho Rhoma mempersiapkan kejutan istimewa jelang tampil di KDI Magical Bollywood. Ridho berencana membawakan lagu india dalam penampilan spesialnya. Ia mengaku sudah menggemari lagu India sejak kecil.
Hal tersebut lantaran keluarganya gemar mendengarkan musik India. Penampilan Ridho Rhoma dapat disaksikan di MNC TV pada Rabu (29/11/2023).
Produser : Dea K.Charity
Video : Thanks to Starpro
(rns)
