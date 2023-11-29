Aktor Ammar Zoni diduga menyindir Irish Bella lewat unggahan media sosialnya. Ammar menyebutkan dirinya butuh sosok wanita hebat yang mau memahaminya. Unggahan tersebut dinilai warganet kurang pantas untuk menyindir Ibel.

Pasalnya, Ibel harus menjadi tulang punggung saat Ammar terjerat kasus narkoba. Terlebih lagi, ia harus dua kali dikecewakan Ammar yang ingkar janji.

