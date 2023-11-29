Ribuan buruh dari berbagai aliansi masih bertahan di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11) malam.

Massa buruh juga memblokir Jalan Diponegoro dan mengancam akan menginap hingga Pj Gubernur menemui.

Massa buruh kecewa dengan keputusan Gubernur Jawa Barat yang akan mengesahkan UMK yang hanya naik 0,5 persen.

Massa mengancam akan kembali menggelar mogok massal serta kembali memblokir jalan jita tuntutan tidak terpenuhi.

(fru)

