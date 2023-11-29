...

Diwarnai Sweeping Pabrik, Aksi Unjuk Rasa Buruh Diwarnai Kericuhan

Aimarani, Jurnalis · Rabu 29 November 2023 20:45 WIB
Aksi buruh menuntut kenaikan UMK di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten diwarnai Kericuhan, Rabu (29/11).
 
Kericuhan dipicu saat buruh melakukan sweeping disejumlah pabrik meminta perwakilan karyawan ikut unjuk rasa.
 
Selain melakukan sweeping, massa buruh memaksa karyawan berhenti produksi hingga nyaris terlibat baku hantam.
 
Buruh mengancam akan terus melakukan unjuk rasa sampai Pj Bupati Tangerang merekomendasikan kenaikan UMK.

