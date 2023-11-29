Satpolair Polres Lampung selatan melakukan patroli perairan usai meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau. Patroli digelar untuk memberi imbauan kepada nelayan untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari gunung.

Hingga saat saat ini aktivitas Gunung Anak Krakatau masih terus menyemburkan abu vulkanik. Ketinggian abu vulkanik mencapai 300 sampai 2.000 meter dari permukaan kawah

Status Gunung Anak Krakatau saat ini berada di level III atau waspada masyarakat dan wisatawan diimbau untuk tidak mendekat.

