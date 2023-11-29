...

Erupsi Anak Gunung Krakatau, Satpolair Polres Lampung Selatan Gelar Patroli Perairan

Heri Fulistiawan, Jurnalis · Rabu 29 November 2023 20:31 WIB
Satpolair Polres Lampung selatan melakukan patroli perairan usai meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau. Patroli digelar untuk memberi imbauan kepada nelayan untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari gunung.
 
Hingga saat saat ini aktivitas Gunung Anak Krakatau masih terus menyemburkan abu vulkanik. Ketinggian abu vulkanik mencapai 300 sampai 2.000 meter dari permukaan kawah
 
Status Gunung Anak Krakatau saat ini berada di level III atau waspada masyarakat dan wisatawan diimbau untuk tidak mendekat.

