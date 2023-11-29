...

Toko Retail Amerika Mendonasikan Makanan untuk Warga Tidak Mampu

Rabu 29 November 2023 20:00 WIB
Warga New york ini bisa hemat hingga Rp 1 Juta seminggu, setelah dapat  donasi makanan. Pasca pandemi Covid, warga terpaksa hidup berhemat dengan bantuan dari jaminan sosial.
 
Bantuan makanan ini sebagian besar dari program pemulihan ritel yang dikelola Sean Rafferty. Ketika Rafferty memulai bisnis grosir 40 tahun lalu, apa pun yang tidak terjual akan dibuang.
 
10 negara bagian dan Columbia mengesahkan UU untuk mengurangi, mengolah atau menyumbangkan sampah. 50 negara bagian AS telah mengeluarkan undang-undang yang melindungi donor dan organisasi pemulihan pidana dan perdata terkait dengan makanan yang disumbangkan.
 
New York menyiapkan sistem yang memungkinkan untuk menyumbangkan makanan. Program ini memasuki tahun kedua, dan berdampak signifikan. Hingga akhir Oktober, program ini telah mendistribusikan kembali 2,3 juta kg makanan.
 
Sumber : APTN/Reuters

(fru)

