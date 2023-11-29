...

Presiden Joko Widodo Respon Penolakan Pemindahan Ibu Kota oleh PKS

Raka Novianto, Jurnalis · Rabu 29 November 2023 16:00 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pernyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
 
Jokowi mengatakan tujuan pembangunan IKN adalah untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi saat ini. 
 
Hal ini disebabkan karena 58 persen PDP ada di Pulau Jawa dan Presiden tidak ingin adanya stigma pembangunan yang Jawa Sentris.
 
Presiden berharap dengan dipindahnya ibu kota ke IKN, pemerataan ekonomi dan penduduk dapat dijalankan dengan baik.

