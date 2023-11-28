...

Lawan Stallion Laguna FC, Stefano Cugurra Ungkap Misi Penting Bali United

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 28 November 2023 17:45 WIB
GIANYAR, BALI - Bali United akan menghadapi Stallion Laguna di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (29/11/23). Pada matchday kelima babak penyisihan grup piala AFC 2023. 
 
Serdadu Tridatu membutuhkan kemenangan demi menjaga asa lolos ke fase gugur. Pelatih Bali United FC, Stefano Cugurra Teco berharap dukungan penuh dari suporter yang hadir langsung ke stadion.
 
Saat ini Bali United duduk di peringkat tiga klasemen Grup G dengan koleksi empat poin. Mereka terpaut lima poin dari Central Coast di puncak klasemen dan empat poin dari Terengganu di posisi runner up.
 
Kontributor : Ketut Catur Kusumaningrat 
Produser : Febry Rachadi
Video Editor : Fani G.

(sfn)

