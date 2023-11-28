GIANYAR, BALI - Bali United akan menghadapi Stallion Laguna di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (29/11/23). Pada matchday kelima babak penyisihan grup piala AFC 2023.

Serdadu Tridatu membutuhkan kemenangan demi menjaga asa lolos ke fase gugur. Pelatih Bali United FC, Stefano Cugurra Teco berharap dukungan penuh dari suporter yang hadir langsung ke stadion.

Saat ini Bali United duduk di peringkat tiga klasemen Grup G dengan koleksi empat poin. Mereka terpaut lima poin dari Central Coast di puncak klasemen dan empat poin dari Terengganu di posisi runner up.

