Aksi pencurian helm di sebuah rumah makan di kawasan Duren Sawit terekam CCTV. Dua pelaku yang berboncengan sepeda motor ini berhasil dipergoki karyawan rumah makan. Pelaku langsung menyerangnya dengan memukul menggunakan helm yang dicurinya.

Sejumlah karyawan pun langsung ikut mengejar pelaku. Salah satu pelaku berinisial O berhasil ditangkap. Selanjutnya pelaku dan barang bukti helm curiannya dibawa ke Kantor Pos Polisi Duren Sawit untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Reporter: Rizki Faluvi

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News