Terekam CCTV, Karyawan Rumah Makan Pergoki Aksi Pencurian Helm di Duren Sawit

Rizki Falupi, Jurnalis · Selasa 28 November 2023 19:30 WIB
Aksi pencurian helm di sebuah rumah makan di kawasan Duren Sawit terekam CCTV. Dua pelaku yang berboncengan sepeda motor ini berhasil dipergoki karyawan rumah makan. Pelaku  langsung menyerangnya dengan memukul menggunakan helm yang dicurinya.
 
Sejumlah karyawan pun langsung ikut mengejar pelaku. Salah satu pelaku berinisial O berhasil ditangkap. Selanjutnya pelaku dan barang bukti helm curiannya dibawa ke Kantor Pos Polisi Duren Sawit untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 
Reporter: Rizki Faluvi
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

