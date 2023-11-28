Gencatan senjata sementara memberikan gambaran normal bagi warga yang tetap tinggal di Gaza. Kios-kios menjual buah-buahan dan lainnya sementara puing dan bangunan rusak di sekitarnya.

Di sekolah UNRWA, warga memasak menggunakan kompor darurat sementara anak-anak bermain. Israel-Hamas sepakat perpanjang gencatan senjata mereka 2 hari lagi, menurut pemerintah Qatar.

Sehingga meningkatkan prospek penghentian lebih lama perang mematikan dan merusak ini. Serta pertukaran sandera Hamas dan warga Palestina yang dipenjarakan oleh Israel.

