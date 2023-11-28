...

Wapres Ma'ruf Ajak Dukung Pemberdayaan Perempuan saat Bertemu Presiden Slovakia

Felldy Utama, Jurnalis · Selasa 28 November 2023 18:40 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti tentang pentingnya pemberdayaan perempuan di segala sektor. Hal ini disampaikan ketika melakukan pertemuan dengan Presiden Slovakia Zuzana Čaputová, di Istana Presiden Slovakia, Senin (27/11/2023).
 
Ma'ruf menyampaikan bahwa Indonesia terus berkomitmen mendukung pemberdayaan perempuan termasuk mendorong partisipasi perempuan di berbagai sektor. Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia juga pernah dipimpin oleh seorang pemimpin perempuan yaitu Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2001 hingga 2004. 
 
Semangat inklusifitas tersebut, terus dilanjutkan hingga kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Wapres menyampaikan keprihatinannya atas perlakuan yang masih sering menimpa kaum perempuan salah satunya di dalam eskalasi konflik yang terjadi di jalur Gaza. Ia pun mengajak seluruh pemimpin di dunia, untuk menyuarakan perdamaian dan perilaku baik.
 
