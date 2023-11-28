Cawapres Mahfud MD menggelar kampanye pertama di Sabang, Selasa (28/11). Kampanye Mahfud MD digelar di Taman Pasi Jaboi, Sukajaya, Kota Sabang, Aceh
Ada momen unik usai kampanye, Mahfud MD ikut memasak kuah beulangong. Cawapres itu ikut mengaduk masakan khas Aceh itu dalam wajan besar. Menurut Mahfud, masakan Aceh sangat beragam layaknya Indonesia
Reporter: Riana Rizkia
Produser: B.Lilia Nova
