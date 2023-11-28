...

Usai Kampanye di Sabang, Mahfud MD Ikut Masak Kuah Beulangong

Riana Rizkia, Jurnalis · Selasa 28 November 2023 13:00 WIB
Cawapres Mahfud MD menggelar kampanye pertama di Sabang, Selasa (28/11). Kampanye Mahfud MD digelar di Taman Pasi Jaboi, Sukajaya, Kota Sabang, Aceh
 
Ada momen unik usai kampanye, Mahfud MD ikut memasak kuah beulangong. Cawapres itu ikut mengaduk masakan khas Aceh itu dalam wajan besar. Menurut Mahfud, masakan Aceh sangat beragam layaknya Indonesia 
 
Reporter: Riana Rizkia
Produser: B.Lilia Nova

