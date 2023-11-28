...

Momen Mahfud MD Sapa Hangat Warga Sabang di Hari Pertama Kampanye

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Selasa 28 November 2023 11:01 WIB
A A A
Calon Wakil Presiden yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD, menyapa warga Sabang, Aceh, di hari pertama masa kampanye, Selasa (28/11/2023). Mahfud mencoba menggunakan bahasa Aceh dalam sambutannya.
 
Sapaan itu dijawab antusias warga Sabang yang hadir langsung di sana. Selanjutnya, Mahfud MD mencoba meneruskan sambutannya dengan menggunakan bahasa Aceh.
 
Tidak cukup di situ, Mahfud MD lalu mengajak warga Sabang untuk menyanyikan lagu "Dari Sabang sampai Merauke" bersama. Lagu tersebut sesuai dengan giat capres-cawapres Ganjar- Mahfud saat ini.
 
Produser: Akira AW

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini