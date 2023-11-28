Calon Wakil Presiden yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD, menyapa warga Sabang, Aceh, di hari pertama masa kampanye, Selasa (28/11/2023). Mahfud mencoba menggunakan bahasa Aceh dalam sambutannya.

Sapaan itu dijawab antusias warga Sabang yang hadir langsung di sana. Selanjutnya, Mahfud MD mencoba meneruskan sambutannya dengan menggunakan bahasa Aceh.

Tidak cukup di situ, Mahfud MD lalu mengajak warga Sabang untuk menyanyikan lagu "Dari Sabang sampai Merauke" bersama. Lagu tersebut sesuai dengan giat capres-cawapres Ganjar- Mahfud saat ini.

