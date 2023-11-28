Cawapres Perindo Mahfud MD tiba di Taman Pasi Jaboi, Kota Sabang, Aceh Selasa (28/11). Acara kampanye Mahfud tersebut bertajuk 'Tatap Muka Gerak Cepat Ganjar - Mahfud'

Kedatangan Mahfud langsung disambut oleh Teuku Ulama Desa dan ratusan warga. Mereka tampak berjabat tangan dan diberikan pelukan hangat oleh ulama desa. Diketahui, para warga sudah menunggu Mahfud sejak pukul 08.30 WIB

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Akira AW

(rns)

