Tiba di Sabang Hari Pertama Kampanye, Mahfud MD Disambut Ulama dan Warga

Riana Rizkia, Jurnalis · Selasa 28 November 2023 10:00 WIB
Cawapres Perindo Mahfud MD tiba di Taman Pasi Jaboi, Kota Sabang, Aceh Selasa (28/11). Acara kampanye Mahfud tersebut bertajuk 'Tatap Muka Gerak Cepat Ganjar - Mahfud'
 
Kedatangan Mahfud langsung disambut oleh Teuku Ulama Desa dan ratusan warga. Mereka tampak berjabat tangan dan diberikan pelukan hangat oleh ulama desa. Diketahui, para warga sudah menunggu Mahfud sejak pukul 08.30 WIB 
 
Reporter: Riana Rizkia
Produser: Akira AW

(rns)

