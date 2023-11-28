Buruh di Tangerang menggelar demo hingga malam, Senin (27/11). Aksi demo nyaris ricuh saat buruh merangsek masuk kantor bupati. Lokasi kantor di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten
Satpol PP dan polisi menghalangi massa buruh yang ingin masuk ke kantor. Massa buruh ingin bertemu Pj Bupati usai rapat pleno kenaikan UMK. Demo digelar karena buruh menolak rekomendasi kenaikan UMK 1,64 persen. Buruh menuntut kenaikan UMK sebanyak 12 persen
Kontributor: Aimarrani
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
