Kehidupan Ai Dinar Miswari atau yang dikenal dengan nama panggung Dinar Candy kian sensasional. Jika dulu sempat menjalin kasih dengan Ridho Ilahi dengan segala drama dalam percintaan mereka.

Kini, Dinar kembali dengan kisah cinta segitiga dengan seorang pria yang diduga masih berstatus suami orang. Drama yang tak berkesudahan antara Dinar Candy dengan Koh Apex, masih berlanjut dengan saling lapor ke pihak kepolisian

Thanks to Starpro

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News