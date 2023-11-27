...

Drama Cinta Segitiga Antara Dinar Candy dengan Koh Apex hingga Berakhir dengan Proses Hukum

Erlangga Agung Asmoro, Jurnalis · Senin 27 November 2023 11:45 WIB
Kehidupan Ai Dinar Miswari atau yang dikenal dengan nama panggung Dinar Candy kian sensasional. Jika dulu sempat menjalin kasih dengan Ridho Ilahi dengan segala drama dalam percintaan mereka. 
 
Kini, Dinar kembali dengan kisah cinta segitiga dengan seorang pria yang diduga masih berstatus suami orang. Drama yang tak berkesudahan antara Dinar Candy dengan Koh Apex, masih berlanjut dengan saling lapor ke pihak kepolisian 
 
 
Producer : Erlangga Agung Asmoro

