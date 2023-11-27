Francesco Bagnaia keluar sebagai juara dunia MotoGP 2023. Kemenangan di MotoGP Valencia memastikan gelar ketiga sepanjang kariernya. Pembalap Italia ini sukses mengakhiri kutukan nomor keramat di MotoGP dengan yang pertama mampu mempertahankan gelar dunia mengenakan nomor 1.

Rider Ducati itu juga menyamai rekor Valentino Rossi dan Marc Marquez yang berhasil juara dua edisi beruntun sepanjang era MotoGP. Pada musim balap 2023, Bagnaia tampil konsisten dengan mendulang kemenangan terbanyak yakni 7 kali.

