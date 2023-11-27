...

Akhiri Kutukan Nomor Keramat MotoGP, Bagnaia Samai Marquez dan Rossi

Andika Gesta, Jurnalis · Senin 27 November 2023 11:00 WIB
Francesco Bagnaia keluar sebagai juara dunia MotoGP 2023. Kemenangan di MotoGP Valencia memastikan gelar ketiga sepanjang kariernya. Pembalap Italia ini sukses mengakhiri kutukan nomor keramat di MotoGP dengan yang pertama mampu mempertahankan gelar dunia mengenakan nomor 1.
 
Rider Ducati itu juga menyamai rekor Valentino Rossi dan Marc Marquez yang berhasil juara dua edisi beruntun sepanjang era MotoGP. Pada musim balap 2023, Bagnaia tampil konsisten dengan mendulang kemenangan terbanyak yakni 7 kali.
 
Produser: Andika Gesta
Ve: Geri A

(rns)

