Pemerintah dan Komisi VIII DPR menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024. Nilanya rata-rata Rp93.410.286 per jemaah haji reguler.

Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang ditanggung jemaah sebesar Rp56.046.172 (60%). Sementara, 40% BPIH sisanya akan diberikan melalui Nilai Manfaat yang dikelola oleh BPKH.

Dengan skema ini, maka penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar Rp8.2 triliun. Sebelumnya, kesepakatan ini diperoleh setelah Panja BPIH 1445 H/2024 M melakukan serangkaian diskusi panjang, membahas usulan biaya haji pemerintah.

Reporter: Widya Michella Nur Syahida

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

