Segerombolan pelajar berboncengan mengendarai sepeda motor sambil membawa senjata tajam mengacungkan kepada warga di sekitar Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Video ini beredasr luas melalui pesan singkat.

Melihat gerombolan pelajar bersenjata tajam ini, warga disekitar kemudian langsung mengusir dan menghalau pelajar tersebut untuk tidak membuat onar. Diduga gerombolan belajar tersebut baru pulang dan hendak menyerang kelompok lain.

Reporter: Deni Irwansyah

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News