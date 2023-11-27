...

Meresahkan! Segerombolan Pelajar Acungkan Senjata Tajam dan Ancam Warga di Waduk Pluit

Deni Irwansyah, Jurnalis · Senin 27 November 2023 23:31 WIB
Segerombolan pelajar berboncengan mengendarai sepeda motor sambil membawa senjata tajam mengacungkan kepada warga di sekitar Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Video ini beredasr luas melalui pesan singkat.
 
Melihat gerombolan pelajar bersenjata tajam ini, warga disekitar kemudian langsung mengusir dan menghalau pelajar tersebut untuk tidak membuat onar. Diduga gerombolan belajar tersebut baru pulang dan hendak menyerang kelompok lain. 
 
Reporter: Deni Irwansyah
Produser: Reza Ramadhan

