Para relawan Ganjar-Mahfud se-Pulau Jawa menyambut meriah kedatangan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Jiexpo, Kemayoran, Senin (27/11/2023).

Saat memasuki ruangan, para relawan menyambut Capres Partai Perindo ini dengan mengacungkan jari dengan angka 3. Acara ini untuk memberi arahan relawan dalam proses pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pemilu 2024.

Reporter: Giffar Rivana

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

