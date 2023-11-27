...

Presiden Joko Widodo Lantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK Sementara

Raka Novianto, Jurnalis · Senin 27 November 2023 12:10 WIB
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara.
 
Nawawi dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116 P Tahun 2023 tentang pemberhentian sementara Ketua merangkap anggota dan pengangkatan Ketua sementara KPK.
 
Nawawi menggantikan Firli Bahuri yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan.
 
