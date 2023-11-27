Seorang nelayan tewas usai jadi korban penembakan personel Ditpolairud Polda Sulteng. Korban bernama Putra (17) meninggal pada Minggu (26/11) sekitar pukul 16.40 WITA

Keluarga korban mengatakan korban akan dimakamkan di kampung halamannya, Konawe Selatan. Keluarga korban meminta Polda Sulteng transparan dalam mengungkap kasus penembakan 4 nelayan

Sebelumnya, korban dirujuk dari RS Santa Anna ke Bhayangkara Kendari bersama 1 korban lainnya. Insiden penembakan terhadap 4 nelayan ini terjadi pada Jumat (23/11) dini hari

Kontributor: Mukhtaruddin

Produser: Akira AW

(rns)

