Polisi Diminta Transparan Usut Kasus Penembakan 4 Nelayan di Konawe Selatan

Mukhtaruddin, Jurnalis · Senin 27 November 2023 08:15 WIB
Seorang nelayan tewas usai jadi korban penembakan personel Ditpolairud Polda Sulteng. Korban bernama Putra (17) meninggal pada Minggu (26/11) sekitar pukul 16.40 WITA 
 
Keluarga korban mengatakan korban akan dimakamkan di kampung halamannya, Konawe Selatan. Keluarga korban meminta Polda Sulteng transparan dalam mengungkap kasus penembakan 4 nelayan 
 
Sebelumnya, korban dirujuk dari RS Santa Anna ke Bhayangkara Kendari bersama 1 korban lainnya. Insiden penembakan terhadap 4 nelayan ini terjadi pada Jumat (23/11) dini hari 
 
Kontributor: Mukhtaruddin 
Produser: Akira AW

(rns)

