Warga Buton, Sultra digegerkan penemuan bayi laki-laki di dalam kantong plastik. Bayi itu diletakan di samping bangunan kantor dalam kondisi hidup, Minggu (26/11)

Diperkirakan bayi tersebut baru saja dilahirkan dan diduga sengaja dibuang. Saat ditemukan, bayi tersebut lengkap dengan tali pusar dan plasentanya

Dalam video, terdengar suara histeris warga saat menemukan bayi tersebut. Kini bayi tersebut dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis

Kontributor: Andhy Eba

Produser: Akira AW

(rns)

